紐約州審計長辦公室周四（30日）發布報告指出，金融業員工在2022年取得的獎金平均達17.6萬美元，低於前一年同期創紀錄的24萬美元。該份年度報告僅計算紐約州證券業員工獎金，不包括基本薪資、選擇權和其他型式的延期報酬。
通常銀行業獎金占年薪的大部分，企業依據員工當年業績計算獎金，並於1月底通知員工發放數字。
去年獎金縮水並不令人意外，鑑於大型華爾街銀行營收衰退，業者紛紛大砍獎金多達4成。根據紐約州審計長辦公室資料，去年獎金總計達337億美元，低於前一年的427億美元。
由於去年交易量銳減，使得銀行業人士報酬縮水，2022年華爾街獎金減少26％，創金融海嘯以來最大百分比減幅。
紐約州審計長辦公室周四（30日）發布報告指出，金融業員工在2022年取得的獎金平均達17.6萬美元，低於前一年同期創紀錄的24萬美元。該份年度報告僅計算紐約州證券業員工獎金，不包括基本薪資、選擇權和其他型式的延期報酬。
通常銀行業獎金占年薪的大部分，企業依據員工當年業績計算獎金，並於1月底通知員工發放數字。
去年獎金縮水並不令人意外，鑑於大型華爾街銀行營收衰退，業者紛紛大砍獎金多達4成。根據紐約州審計長辦公室資料，去年獎金總計達337億美元，低於前一年的427億美元。
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