紐約州審計長辦公室周四（30日）發布報告指出，金融業員工在2022年取得的獎金平均達17.6萬美元，低於前一年同期創紀錄的24萬美元。該份年度報告僅計算紐約州證券業員工獎金，不包括基本薪資、選擇權和其他型式的延期報酬。

通常銀行業獎金占年薪的大部分，企業依據員工當年業績計算獎金，並於1月底通知員工發放數字。

去年獎金縮水並不令人意外，鑑於大型華爾街銀行營收衰退，業者紛紛大砍獎金多達4成。根據紐約州審計長辦公室資料，去年獎金總計達337億美元，低於前一年的427億美元。