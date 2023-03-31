根據央行統計，去年第四季國銀每一行員獲利貢獻，有20家逾200萬元，若排除輸出入銀行的337.4萬元，及全國農業金庫的235.81萬元；其餘38家商業銀行中，第一名仍是國銀模範生上海商銀的577.18萬元，王道銀行以514.18萬元拿下第二名，第三名為兆豐銀行的398.47萬元；至於長年居冠的京城銀行則排第六名。

第四名是台北富邦銀行的363.3萬元、第五名為中國信託銀行332.15萬元。其他第六至十名依序各為京城銀行288.73萬元、國泰世華銀行的286.81萬元、第一銀行281.64萬元、永豐銀行275.28萬元、匯豐銀行274.95萬元。

觀察前十強中，公股銀行有兆豐、一銀2家，本國民營銀行有7家，外商銀行有匯豐銀行；前十強中有9家為年成長，尤其王道銀年成長145.87%最強、其次為匯豐銀行100.72%。

其他包括永豐銀27.91%、兆豐銀27.42％、中信銀20.5%、國泰世華銀12.94%、第一銀12.54％、上海商銀4.28%，僅京城銀行為負成長56.95％。另全體40家銀行中，有28家年成長，11家年衰退，將來銀行則無去年同期數字。

銀行主管分析，央行去年四度跟進美國聯準會（Fed）升息，合計升息達2.5碼，有助提高銀行利差收益，明顯激勵獲利成長，每一銀行員平均貢獻度也持續上升。不過，三家純網銀獲利仍未轉正，包括將來、LINE Bank及樂天商銀，目前持續擴大投資階段以創造獲利，尚未創造獲利貢獻度。

展望今年，銀行主管預期，央行3月再升息1碼，銀行利差擴大效應下，第一季行員貢獻度應可維持表現，但Fed升息已明顯放緩，下半年降息的預期也已出現，而國內通膨雖相對較低，若無意外，央行6月恐不會再次升息，下半年行員貢獻度是否下滑有待觀察。