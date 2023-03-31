總經理顏麟權表示，過去三年雖受疫情干擾營運表現，瑩碩仍持續投入新產品開發，研發費用佔營收比重從2019年的8％擴增至2022年達16％。隨著研發投入陸續轉化為藥證成果，除了台灣外，今年起海外市場包括中國、東南亞等皆會有產品取證上市，成為推動營運成長的新動能，預期今年營運表現將優於去年，並可望重返獲利軌道。

瑩碩近年持續結盟同業、整合資源，建立互利共榮的營運模式，31日董事會也通過將取得H生技公司旗下戒菸輔助劑台灣地區開發製造與銷售權利，以及取得S生技公司一項婦產科用藥的中國區市場開發合作協議，並授權董事長與總經理洽談合約事宜並簽署相關文件。

受惠認列藥品所有權移轉的營收貢獻，瑩碩2月營收躍升至1.03億元，年增114.87％，創歷年同期新高，累計前二月營收1.58億元，年增40.73％，亦創歷史同期新高。

展望今年，瑩碩的業務重心將以海外市場拓展為主，預計將有4個品項有機會在中國、東南亞等地陸續取證上市，同時在日、韓二地也分別有4個、2個受託開發案持續洽談。

子公司部分，歐帕今年透過優化產線提升生產效率，以強化與客戶的夥伴關係，爭取新品項代工業務；泰和碩早在去年下半年即針對原廠缺貨的多項藥品申請專案進口，目前獲核准的品項包括去鐵胺、抗生素、麻醉注射液等，由於國內皆無替代供應的生產廠商，泰和碩率先導入進口，可望搶下原廠釋出的市場份額。