香港經濟日報報導，提出法案的民主黨眾議員金映玉指出，中國是世界第二大經濟體，占全球經濟總量的18.6％，規模僅次於美國，美國被視為發達國家，中國也應如此。她批評，中國政府利用發展中國家的地位，持續在國際上操弄制度，剝奪了真正需要幫助國家的資源。
民主黨眾議員懷爾德（Susan Wild）則指出，中國是世界最大的溫室氣體排放國，很長時間以來，中國都借發展中國家的地位來逃避應對氣候變化的責任。
美國眾議院再對中國出擊，27日以415票贊成全票通過「中華人民共和國不是發展中國家法案」，要求不再把中國歸類為發展中國家，並呼籲美國國務院遊說國際組織，把中國重新歸類為高收入、中高收入或者發達國家，不再給予中國發展中國家的特殊待遇。
香港經濟日報報導，提出法案的民主黨眾議員金映玉指出，中國是世界第二大經濟體，占全球經濟總量的18.6％，規模僅次於美國，美國被視為發達國家，中國也應如此。她批評，中國政府利用發展中國家的地位，持續在國際上操弄制度，剝奪了真正需要幫助國家的資源。
民主黨眾議員懷爾德（Susan Wild）則指出，中國是世界最大的溫室氣體排放國，很長時間以來，中國都借發展中國家的地位來逃避應對氣候變化的責任。
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