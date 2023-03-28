香港經濟日報報導，提出法案的民主黨眾議員金映玉指出，中國是世界第二大經濟體，占全球經濟總量的18.6％，規模僅次於美國，美國被視為發達國家，中國也應如此。她批評，中國政府利用發展中國家的地位，持續在國際上操弄制度，剝奪了真正需要幫助國家的資源。

民主黨眾議員懷爾德（Susan Wild）則指出，中國是世界最大的溫室氣體排放國，很長時間以來，中國都借發展中國家的地位來逃避應對氣候變化的責任。