外資現貨買超91億元，期貨淨多單增加至7,639口。自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為4,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空持續拉鋸。

群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略呈現保守。技術面台股波動率依舊處於低檔，目前台股仍屬均線之中震盪遊走，短線台股可以選擇權方式保守操作。