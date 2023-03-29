外資現貨買超91億元，期貨淨多單增加至7,639口。自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為4,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空持續拉鋸。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略呈現保守。技術面台股波動率依舊處於低檔，目前台股仍屬均線之中震盪遊走，短線台股可以選擇權方式保守操作。
台股29日呈現震盪收紅格局，午盤由紅翻黑後，買盤再度湧入支撐拉抬，終場台股收在五日均線附近位置，成交金額略縮至1,940億。台股清明連假倒數，目前多空持續觀望量縮，短線台股可以選擇權方式保守操作。
外資現貨買超91億元，期貨淨多單增加至7,639口。自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為4,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空持續拉鋸。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略呈現保守。技術面台股波動率依舊處於低檔，目前台股仍屬均線之中震盪遊走，短線台股可以選擇權方式保守操作。
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