美國半導體公司美光科技（Micron Technology）等企業財測對前景樂觀，消除了市場對於經濟的若干擔憂，美股主要指數今天收紅，費半上漲逾3.2%。

道瓊工業指數上揚323.35點或1.00%，收32717.60點。

標準普爾500指數上漲56.54點或1.42%，收4027.81點。

那斯達克綜合指數揚升210.16點或1.79%，收11926.24點。

費城半導體指數勁揚99.85點或3.27%，收3157.11點。（譯者：陳正健）1120330

《國際金融》瑞銀換執行長 歐股走高0.52%
美股3大指數開高 道瓊漲逾200點 美光大漲逾7％
中國＋1策略 供應鏈避險出招
#點或 #企業 #財測 #美股 #收紅