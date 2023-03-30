美國半導體公司美光科技（Micron Technology）等企業財測對前景樂觀，消除了市場對於經濟的若干擔憂，美股主要指數今天收紅，費半上漲逾3.2%。
道瓊工業指數上揚323.35點或1.00%，收32717.60點。
標準普爾500指數上漲56.54點或1.42%，收4027.81點。
那斯達克綜合指數揚升210.16點或1.79%，收11926.24點。
費城半導體指數勁揚99.85點或3.27%，收3157.11點。（譯者：陳正健）1120330
美國半導體公司美光科技（Micron Technology）等企業財測對前景樂觀，消除了市場對於經濟的若干擔憂，美股主要指數今天收紅，費半上漲逾3.2%。
道瓊工業指數上揚323.35點或1.00%，收32717.60點。
標準普爾500指數上漲56.54點或1.42%，收4027.81點。
那斯達克綜合指數揚升210.16點或1.79%，收11926.24點。
費城半導體指數勁揚99.85點或3.27%，收3157.11點。（譯者：陳正健）1120330
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