專家表示，先前供應鏈受阻導致成本大增、民生用品供應短缺的情況已趨緩，但是對於汽車、機械、國防和非住宅建設等一些重要成長產業，供應吃緊仍未改善。
密西根州立大學商學院物流學副教授米勒（Jason Miller）表示：「這些需求仍然強勁的領域仍可見材料短缺的問題，這些問題還須更長時間來解決。」
最新報告指出，從皮卡車到房屋建設，美國許多行業的製造商仍然陷入晶片以及水泥供應吃緊的困境，這可能會導致美政府協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵提供的軍援延宕以及成本增加，也可能拖慢美國重建基礎設施與製造業的速度。
專家表示，先前供應鏈受阻導致成本大增、民生用品供應短缺的情況已趨緩，但是對於汽車、機械、國防和非住宅建設等一些重要成長產業，供應吃緊仍未改善。
密西根州立大學商學院物流學副教授米勒（Jason Miller）表示：「這些需求仍然強勁的領域仍可見材料短缺的問題，這些問題還須更長時間來解決。」
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