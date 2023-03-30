專家表示，先前供應鏈受阻導致成本大增、民生用品供應短缺的情況已趨緩，但是對於汽車、機械、國防和非住宅建設等一些重要成長產業，供應吃緊仍未改善。

密西根州立大學商學院物流學副教授米勒（Jason Miller）表示：「這些需求仍然強勁的領域仍可見材料短缺的問題，這些問題還須更長時間來解決。」