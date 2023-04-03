巴黎人對於神出鬼沒、目無法紀的電動滑板車已經忍無可忍，以90%的公投結果，否定了出租電動滑板車，於是到8月底，必須從巴黎市中心完全消失。

美聯社報導，巴黎市政廳表示，超過10.3萬人線上投票，89%反對電動滑板車，只有 11% 支持。於是巴黎市長安妮•伊達爾戈 (Anne Hidalgo) 表示，「這個結果非常明確，從 9 月 1 日起，巴黎將不再有任何電動滑板車。」

滑板車經營方表示，他們對這一決定感到失望，表示希望以管理代替禁止。

巴黎在2018年出現電動滑板車出租，這是一種簡單的街遊方式，但是它也不好經營，到2020年，擁有經營許可證的公司只剩3家：Lime、Dott 和 Tier。

雖然電動滑板車也有規則，比如時速20 公里的限速，以及指定滑板車停車位，如果隨便亂停，顧客將面臨罰款。

但是，巴黎行人對滑板車的感受很差，它們弄亂了人行道和道路，也經常引發安全問題。據路透社報導，去年巴黎發生了459起與電動滑板車有關的事故，造成3人死亡。

也有電動滑板車支持者，他們認為，滑板車不會汙染，相對環保，可以視作綠色交通工具。

自推出以來的五年內，繼共享汽車和共享自行車之後，出租滑板車也確實成為一些不想或買不起車子的巴黎人，做為自己的前往地鐵站、巴士站的過渡交通工具。