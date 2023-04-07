普萊德新近就LoRaWAN AIoT智慧物聯網解決方案推出新系列LoRa節點控制器 （LN1130, LN1140），支援LoRaWAN 1.04最新標準及全頻段無線傳輸，使具備DIDO數位輸出入介面或RS232/RS485串列埠的非相容LoRa終端感測器，例如警報器、溫度感測器，透過本系列產品低功耗、長距離通訊的特性，終端感測資料遠距傳輸至資料中心和雲端，集中大數據分析。LoRa節點控制器搭配普萊德LoRaWAN IoT閘道器，促進智慧製造、農業、醫療等領域AIoT智慧物聯網之基礎建設與應用。

鑒於智慧城市與各式智慧網路應用環境安全監控需求，普萊德新推出長距離安全監控解決方案，包括夜視全彩網路攝影機（ICA-3480F, ICA-4480F）、長距離乙太網路UTP/BNC延伸器（LRE-104），系統業者只需使用一對電話線或同軸電纜線，即能運用長距離乙太網路UTP/BNC延伸器連接四支網路攝影機提供遠達2公里的監控系統連線。普萊德夜視全彩網路攝影機提供400萬畫素數位寬動態（DWDR）監視功能，全彩LED監控距離達25公尺，不論白天或夜晚，24小時全天候高品質安全監控，提升環境安全。