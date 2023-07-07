香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）7日升破7.25元，盤中高見7.2426元，截至下午4時53分，離岸價報7.2438元，在岸價報7.2345元。

人民幣兌美元中間價7日報7.2054元，升值44個基本點。上一交易日中間價7.2098元，上一交易日官方收盤價7.2465元，上日夜盤收報7.2489元。

外匯交易員指出，近期中間價錨定在7.2元附近，CNY在7.25大關也面臨較強支撐，短期可能重回區間震盪，等待大陸經濟基本面出現明顯好轉訊號，還要密切關注稍晚將公布的美國非農數據。