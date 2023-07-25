香港信報報導，恒指開盤漲504點或2.7％，報19,172，開盤已重上50天線，朝早受制250天牛熊線，午後買盤增加，上破牛熊線，最多升797點，高至19,465。

最終恒指收報19,434，升766點或4.1％，國指收報6,604，升333點或5.3％，科指飆6％，收4,257。大市全日成交額為1,421.06億港幣。

個股方面，騰訊漲6.2％，收345港幣，成交額為99.3億港幣。碧服全日飆26.5％，為表現最好藍籌。藍籌只有潤電及中石油下跌，全日分別降2.6％和0.2％。