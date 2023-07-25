香港信報報導，恒指開盤漲504點或2.7％，報19,172，開盤已重上50天線，朝早受制250天牛熊線，午後買盤增加，上破牛熊線，最多升797點，高至19,465。
最終恒指收報19,434，升766點或4.1％，國指收報6,604，升333點或5.3％，科指飆6％，收4,257。大市全日成交額為1,421.06億港幣。
個股方面，騰訊漲6.2％，收345港幣，成交額為99.3億港幣。碧服全日飆26.5％，為表現最好藍籌。藍籌只有潤電及中石油下跌，全日分別降2.6％和0.2％。
中共中央政治局會議24日召開，明確提出要「適時調整優化房地產政策」，加上人民幣進一步回勇，港股25日急彈近八百點，重上250天牛熊線（現處19,331）收盤。
香港信報報導，恒指開盤漲504點或2.7％，報19,172，開盤已重上50天線，朝早受制250天牛熊線，午後買盤增加，上破牛熊線，最多升797點，高至19,465。
最終恒指收報19,434，升766點或4.1％，國指收報6,604，升333點或5.3％，科指飆6％，收4,257。大市全日成交額為1,421.06億港幣。
個股方面，騰訊漲6.2％，收345港幣，成交額為99.3億港幣。碧服全日飆26.5％，為表現最好藍籌。藍籌只有潤電及中石油下跌，全日分別降2.6％和0.2％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。