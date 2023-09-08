如果你很容易陷入別人的問題當中，常常無法停止討論、擔心別人的問題，卻對於接受別人的幫忙覺得不自在，你可能有「救星情結」（saviour complex），內心存在著幫助別人的強烈需求。

歐洲工商管理學院教授德弗里斯（Manfred F. R. Kets de Vries）於該校智庫網（INSEAD Knowledge）指出，仔細分析自己對於幫助別人的需求，逃脫「救星情結」，才能擁抱更加健康的人際關係。

他直言，有意願幫助別人，以及有強烈需求去拯救別人，這兩個是不同的。如果覺得自己對於幫助別人有點上癮，或者這是自己生活中普遍存在的模式，你可以先自問：這些看起來像是利他的行動，是否潛藏自私的動機？例如，透過幫助別人提高自我評價。

德弗里斯表示，幫助別人本身沒有錯，但是要劃出適合的界線。有些人只是需要有人傾聽、了解他們，並沒有提出需要幫忙的請求。這些太想幫忙的人，立刻就覺得對方一定需要幫助。

過度提供協助，可能會對雙方關係產生負面影響。當對方覺得你永遠都會為他解決問題，會使他產生依賴，認為自己不用學會必備的技能，阻礙了他的成長。

此外，當你忘了照顧自己的需求，久了之後，除了身心俱疲，甚至可能會開始怪罪你所幫忙的人，形成負面循環。德弗里斯建議，不妨從以下四點開始進行改變：

1.覺察，並拿回控制權。了解自己的內心發生了什麼事，修正錯誤的假設，例如，因為從小沒有獲得關愛，才覺得自己一定要替別人做事，別人才會愛自己。這樣就是把自己的問題投射到別人身上了。

2.提高相互依存的重要性。注意關係中的互惠部份，健康的關係需要雙方都負起責任，並且意識到相互依存的需求。要創造更加平衡的關係，你應該學會說「不」，管理雙方的界線，並且練習用更嚴謹的方式和對方相處。

3.別忘了自己。即使不容易，也練習讓別人照顧你。照顧好自己並不等於自私，它讓你變得更好，當重要的人需要你時，你也更有能力支持他。

4.別再當「拐杖」了。避免身邊出現過度依賴你的人。至於原本已經存在的，讓他們知道，他們得為自己負責，不要再把你當作「拐杖」。唯有允許別人面對自己的挑戰，他才能夠成長。