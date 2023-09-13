好萊塢巨星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）在電影《死侍》中完美呈現出「嘴砲英雄」的形象，獲得不少粉絲支持，而他因作品《綠光戰警》與女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）結緣後，於2012年與對方結婚，此後陸續生下4名子女。近期女方受邀出席紐約時裝週活動，以金色服裝亮相的她，艷壓全場。

女星布蕾克萊芙莉過往以主演美劇《花邊教主》而走紅，她在2012年結婚後，陸續生下4名子女，最後一胎更於今年初才悄悄卸貨，當時她還在社群上曬出近況照，凹凸有致的絕美身形，讓人一點也看不出她是剛生完第4胎的媽媽，讓不少網友大讚。

近日，布蕾克萊芙莉受邀出席紐約時裝週活動，只見相關畫面中，她以鑲滿金色亮片的連身長褲出席，腰間則以一條同色系的皮帶點綴，雖然未有其他配飾點綴，但服飾的剪裁設計，凸顯她長腿以及纖腰，配上一頭波浪長髮，模樣十分美艷，也讓外媒以「搶盡風頭」形容她的金色穿搭。

布蕾克萊芙莉以鑲滿金色亮片的連身長褲出席，成為現場的一大焦點。(圖／路透社)

I filmed the iconic @blakelively in New York for Michael Kors SS24 and she was looking like perfection !! 🤩 #BlakeLively pic.twitter.com/LxTPp1LgYJ — Moh (@mohtohsohsoh) September 12, 2023

布蕾克萊芙莉的服裝造型事後也在社群上流傳，不少人紛紛表示：「非常像塞雷娜凡德伍德森(布蕾克萊芙莉在花邊教主中所飾演的角色)」、「一點也看不出來是4個小孩的媽媽」、「正如預期的那樣，她吸引了所有人的注意。」