位於塞納河右岸的駁船「堅毅號」，原是巴黎市中心一座精神病患日照中心。（海鵬提供）

法國紀錄片導演尼可拉斯菲力柏特，以《塞納河上的船屋》奪今年柏林影展金熊獎。（海鵬提供）

榮獲今年柏林影展最佳影片金熊獎、廣獲全球影媒好評的紀錄電影《塞納河上的船屋》，日前也榮膺第10屆桃園電影節開幕片。該片是法國名導尼可拉斯菲力柏特的最新力作，劇情描述巴黎塞納河上一座木造駁船「堅毅號」的故事，並帶出4名精神障礙患者生命的故事。

片中其中1名精神障礙患者，竟是法國知名紀錄片導演暨影評人傑拉德戈茲蘭的兒子馮索瓦，他在努力治療40年後病況依然，有天沮喪地跟父親說：「爸，我知道你這一生唯一失敗的事，就是有了我。」讓一旁的母親聽到當場爆哭。

不過馮索瓦反因生病、贏得家人更多的愛，「我父親從不介意我生這個病，他只要我快樂。」家人的愛讓馮索瓦從不自卑，人生反而活得更瀟灑，《塞》就由他幽默自諷、獻唱〈人體炸彈〉開場，獲國際影媒《銀幕》盛讚：「電影積極而正面。」

菲力柏特的電影總以關切人文為出發，並以其敏銳眼光和獨特視角，為觀眾提供有趣、珍貴且多層面的探索，《塞》就強調「藝術是最美麗的治療」，堅毅號作為巴黎市民精神日托中心，帶有精神障礙的主角們，在電影中卻都不是「病人」，而是一個個真實有趣的人，他們在堅毅號嘗試歌唱、繪畫、烹飪、電影、寫作及縫紉等藝術學習，重新建立他們原本被視為絕望的人生。