17LIVE主力產品為17LIVE應用程式APP，在全球市場均可使用，主要營運市場包括日本和台灣、香港、新加坡、美國、菲律賓、印度和馬來西亞等區域。截至2023年6月30日，17LIVE APP是日本和台灣排名第一的純直播平台。根據Frost& Sullivan統計資料顯示，2022年17LIVE APP的市佔率（以收入計算）在日本為20.8％，在台灣為26.9％。

17LIVE已經培育出一個多元化的直播生態系統，擁有一個忠誠且積極的用戶社群，以及深厚的直播主族群。17LIVE透過AI智慧個人化搜尋和推薦，將用戶與受其喜愛的直播主連結在一起。在17LIVE直播平台上，用戶能夠與直播主即時互動和社交，並透過發送虛擬禮物來表達對直播主的支持和讚賞，從而協助直播主能在線上成功並得到報酬。

2023年上半年財報顯示，17LIVE平均每月活躍用戶(MAU)約為55萬名，每日活躍用戶的平均每日觀看時長約為93分鐘，每月付費的用戶比例為16.1％。截至6月30日，17LIVE已擁有約87,000名簽約直播主。

為了持續推動這項生態系統發展，17LIVE推出V-LIVER、應用程式內遊戲和直播商務等創新業務，這些新業務與其核心直播業務高度接軌，並成為17LIVE未來業務可持續成長的驅動力。特別是17LIVE自2023年初以來推行多項V-LIVER的新產品後，17LIVE的V-LIVER 業務在人才庫、觀眾基礎和參與度方面，均呈現強勁增長局勢。

VTAC是一家SPAC公司，根據VTAC的收購授權，VTAC選擇17LIVE作為其新創事業合併的收購目標。VTAC計畫在業務合併完成後更名為17LIVE Group Limited。

VTAC將以高達9.251億新元的購買對價收購17LIVE公司全部已發行和繳足股本，條件為（a）配發和發行不超過160,605,109股的VTAC新股，給17LIVE公司股東發行價為新幣5.00元，完成後業務合併後金額為8.03億新元，以及（b）在滿足特定財務目標的情況下，以發行價向每位賣方股東配發和發行不超過24,408,000股公司新股，可獲得的賣方股東為2024年4月30日和2024年8月30日股息歸戶日的適用股利記錄日時，仍是公司股份登記持有人的股東，總金額達1.22億新元。