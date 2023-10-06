自2018年日電產入主取得經營權後一直很低調的尼得科超眾在5日發布重訊指出，檢調單位至公司進行搜索調查，公司全力配合檢調單位調查，對公司財務業務無重大影響。
尼得科超眾突遭檢調搜查，震驚散熱業界，由於尼得科超眾發言體系不是關機，就是不接電話，究竟是什麼事件導致檢調搜查，仍是一個謎。
散熱模組廠尼得科超眾(6230)驚傳檢調單位於5日至公司搜查，由於尼得科超眾為日電產實質掌控經營公司，突然遭到檢調搜查讓散熱同業相當意外，不過尼得科超眾發言體系保持沈默未能連絡上，僅發布重訊表示，對公司財務業務無重大影響。
自2018年日電產入主取得經營權後一直很低調的尼得科超眾在5日發布重訊指出，檢調單位至公司進行搜索調查，公司全力配合檢調單位調查，對公司財務業務無重大影響。
尼得科超眾突遭檢調搜查，震驚散熱業界，由於尼得科超眾發言體系不是關機，就是不接電話，究竟是什麼事件導致檢調搜查，仍是一個謎。
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