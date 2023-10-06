自2018年日電產入主取得經營權後一直很低調的尼得科超眾在5日發布重訊指出，檢調單位至公司進行搜索調查，公司全力配合檢調單位調查，對公司財務業務無重大影響。

尼得科超眾突遭檢調搜查，震驚散熱業界，由於尼得科超眾發言體系不是關機，就是不接電話，究竟是什麼事件導致檢調搜查，仍是一個謎。