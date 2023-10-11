高雄市工務局局長楊欽富表示，市府為協助社區自治管理提昇社區的居住品質，推動大樓社區多項免費及創新服務，包含：免付費電話及現場律師諮詢、公寓大廈認證標章、定期舉辦公寓大廈座談會、輔導公寓大廈成立管理組織，以及成立公寓大廈爭議事件調處委員會協助住戶間糾紛之調處等，均為免費服務，因此內政部公寓大廈管理組織報備及相關業務考核，高雄市已連續6年獲得特優。

由內政部舉辦的112年度公寓大廈管理組織報備及相關業務督導考核，高雄市評比為特優並榮獲全國第一名。（圖片來源：高雄市工務局提供）

為輔導老舊公寓大廈成立管理組織，高雄市工務局表示已持續透過專業輔導廠商對未成立管理組織的公寓大廈進行輔導，以加強社區自治管理機制，提升住戶居住品質及安全，並於111年4月19日訂定高雄市公寓大廈輔導管理自治條例，積極督促本市本市6樓以上尚未成理管理組織之既有公寓大廈盡速成立管理組織，因此在管理組織報備情形、主要業務推動情形與積極措施之推動，於本次考核也獲得滿分之佳績。

高雄市工務局也為高市公寓大廈住戶及管理委員提供相關多的免費行政資源，讓本市的公寓大廈管理、居住品質及相關法律知識更為提昇，希望住戶及管理委員能夠多多利用，期許透過座談會的法令宣導、免費輔導成立管理組織、法律諮詢、提昇榮譽感之標章認證制度，能讓大樓的管理更加健全，提昇居住品質，促進社會的和諧。