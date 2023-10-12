金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」，明年起上市櫃公司年度財報公告截止日將從現行的年度終了後90天縮短為75天；此外，國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)轄下國際永續準則理事會(ISSB)於今年6月26日發布永續揭露準則IFRS S1及S2，金管會也於今年8月17日正式發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，進一步接軌國際準則，所有上市櫃公司未來在股東會年報新增永續資訊專章，依IFRS永續準則規定揭露，並且與年度財務報告時間同時公告，因此，企業對於相關作業的完整解決方案需求日益提升，而倍力的「財務報告書解決方案」可協助企業一站式完成相關作業。

此外，2026年起3年內將逐步施行上市櫃公司從股東會召開日7日前需上傳股東會年報，提早至3月中與年度財報同步上傳，且內容亦必須包含永續資訊專章，這也讓多數企業開始關注如何合規且加速完成相關資訊。倍力自行研發的「碳管家」可協助企業輕易的產出溫室氣體排放數據、完成永續附註揭露，並且輕鬆整合至財務報告書、年度報告中，使其合規且完整的呈現。受惠主管機關法規的剛性需求，倍力產品能見度與需求性持續上揚，且其具有高度市場競爭力，對於後續營運動能可望有所助益。