91APP*-KY重視永續發展與利害關係人資訊需求，首度發布自主編制中英文兩版永續報告書，主動揭露2022年ESG面向執行成果，並積極將永續議題融入公司發展當中。

91APP*-KY指出，今年更首度自主編制2022年永續報告書（中/英兩版），並已於官網發布上線。響應全球企業永續發展趨勢，91APP將持續深化在環境、社會、治理等行動落實，為利益關係人創造最大價值，自我策進，朝永續邁進。

營運面上，91APP*-KY積極協助客戶D2C成長，不斷加深「電子商務」與「數位行銷」兩大解決方案綜效發展。日前受邀國泰2023年第3季產業論壇，會中公布獨家開發亞洲第一個原生零售AI模型「jooii」，本月正式於ChatGPT Plugin上架，為電商解決方案添翼，助攻品牌客戶進入AI應用領域。而品牌APP為D2C經營貢獻高的工具，3成流量可帶來近6成業績，業績的7成又來自既有會員。 91APP*-KY為客戶持續深化獨特APP營運優勢，更將會員經營APP、電商APP、支付APP等多功能整合為單一APP，成為可貫穿虛實情境的超級APP，大幅降低消費者與品牌互動的摩擦力，提升會員黏著度。

91APP*-KY協助客戶透過電商解決方案促進交易，累積第一方數據，藉由行銷解決方案串連第三方數據，進行深度分析與廣告精準投放，導入更多流量、交易，創造新業績。91APP*-KY表示，將持續加深客戶電商滲透率，透過兩大解決方案加乘綜效，為客戶帶來更大效益。