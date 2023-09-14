六角看準掌上美食科技與行動支付趨勢，2017年推出「六角美食通」APP，提供電子錢包、線上外帶、訂閱制、電子票券預購轉贈等功能服務，藉此取得消費大數據、推出更貼近消費者需求的產品與行銷優惠，並透過異業結盟擴大生態圈，搶攻跨界會員經濟商機。

六角美食通整合集團旗下十大餐飲品牌，包括「Chatime日出茶太」、「春上布丁蛋糕」、「英格莉莉輕食館」、「烘焙密碼」、「美利河」，以及餐食子公司王座(2751)經營的「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」、「段純貞」牛肉麵、「大阪王將」、「橋村炸雞」，全台合計逾百家門市。

六角表示，「六角美食通」APP推出迄今已累積逾80萬名忠誠會員，且會員貢獻直營門市業績平均已逾3成。隨著疫後餐飲門市顧客來源多元化，據六角品牌CRM結構發現，APP每月活躍會員消費客單價是非會員的1.5倍，使集團必須加速會員經營力道及新會員招募。

六角此次攜手OPEN POINT生態圈，以六角美食通APP作為媒介，結合來自於生活零售產業的OPEN POINT生態圈1650萬名會員數，提供多樣性用餐優惠及服務打造會員新體驗，讓OPEN POINT會員的點數使用範圍除了眾多商品兌換外，還可擴及獨享餐飲優惠。

六角表示，透過此次合作，不僅能觸及更多非六角美食通會員，同時藉由專屬優惠套餐及會員導流，滿足消費者的多元需求。期望在跨業合作活動激勵下，使六角美食通APP會員數在今年突破百萬，推動雙方會員互相導流，打造創新會員經濟生態圈。

六角表示，OPEN POINT會員除可獨享六角旗下品牌多項餐食優惠券，若同時註冊六角美食通APP，在六角旗下品牌門市消費滿額，即可獲得OPEN POINT點數10點、並享有六角美食通新會員禮，讓會員點數經濟生態圈擴大跨產業生活平台。

同時，「六角美食通」APP今年全面改版升級，從過去聚焦「拉新」門市新會員轉向著重建立會員忠誠度，同步整合線上會員及實體通路消費資料建立會員數據平台，對會員消費軌跡進行標籤、分群，運用消費數據推動「自動化行銷」及「最適餐點推薦」。

六角表示，此舉有利精準掌握用餐喜好，滿足會員潛在需求，也有助於推動此次改版導入的「會員分級權益」，未來將根據餐點喜好度，持續推出爆款餐點品項，更快速因應會員喜好推出合適優惠，增加會員消費頻率及黏著度。