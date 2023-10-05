投信投顧未來一季單筆投資最看好基金類型，並不是法人持續推薦的「投資債」，也不是今年漲幅居全球股市名列前茅的台股，而是少被投信提及的「複合債」。

根據基富通對各投信投顧業網路調查未來一季單筆投資看好標的，據調查結果排序顯示，法人票選最看好標的前三名分別是複合債、投資等級債，台股，此外，科技股、全球平衡排名第四、五。

基富通表示，該調查結果是依據投信投顧業者每月對市場未來3個月之投資展望、建置投資熱度排行統計而來，「複合債」雖然居冠看好度為75％，和第二名的「投資等級債」看好度都是75％，主要因小數點四捨五入的關係；第三名的台灣股票以及第四名的科技股的看好度都是74％；第五名的全球平衡類型看好度是73％。從該調查結果資料顯示，法人對於單筆投資建議偏向穩健的基金標的。

市場近期討論高的印度股票及日本股票，法人的看好度分別是72％、71％，排名第六名及第九名；至於第七名及第八名都是平衡基金，分別是台灣平衡基金以及美國平衡基金，此外，值得留意的是，「非投資等級債」則擠進前十名之列，也是新上榜的基金類別。