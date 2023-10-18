觀光署表示，此次座談會中請地方政府配合國家發展委員會推動地方創生、落實執行19類環境敏感區露營場停止營業，以及部分縣市有發展沙灘車活動者依「沙灘車管理指引」訂定自治法規等事項辦理，以推動地方創生、維護國土保安及遊客安全。

此外，此次座談會討論環境敏感區非法旅館民宿及違規擴大旅宿辦理情形、提升旅宿業資安意識、升級景區遊憩服務品質及發展特色，並倡議於2024年舉辦景區發展論壇，同時針對2024～2027重要廊帶亮點營造（競爭型）與景點優化建設等議題，廣納地方政府意見。

另外，會中也針對有效鏈結地方政府暨觀光圈產業平台，推動觀光景點公共運輸接駁暨區域路網、如69條台灣好行景點接駁公車政策及224處重要遊憩據點，以及國際宣傳行銷特色景點等議題進行交流，以做為未來推動相關觀光政策參考。

觀光署長周永暉會中宣示，觀光署駐外辦事處會協助各縣市海外行銷作為，請各地方政府針對推動永續淨零排碳政策，落實大型活動分流，強化智慧公廁、i-center智慧化作為，期許共同攜手用心在地、致力精進旅遊服務。