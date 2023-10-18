去年11月加入鴻海擔任半導體策略長的蔣尚義認為，積體晶片（Integrated Chiplets）將是後摩爾時代的主要科技潮流之一。隨著物聯網（IoT）時代來臨趨勢，晶片功能將愈趨多元，將使積體晶片次系統封裝將成為主流。

蔣尚義對此提出「系統代工商業模式」（System Foundry Business Model），認為透過此商業模式，將能有效節省人力、減少資本投資、縮短晶片上市時間。

而今年2月擔任鴻海集團電動車策略長的關潤則指出，價格昂貴、充電困擾、無法獲利3痛點，使電動車成為傳統車廠的沈重負擔，認為透過鴻海的委託設計製造服務（CDMS）商業模式，有效運用供應鏈模組化零組件，輔以平台化開發策略，將能加速電動車開發時程。

關潤進一步透露，目前鴻海已有14個正在接觸的潛在客戶，累計有23個開發專案正在執行中。對於電動車未來潛力市場，關潤就產業、法規面分析，特別看好印度及日本將會是下個深具發展潛力的市場。

德國科技大廠ZF集團執行長Holger Klein此次也應邀參與，與關潤暢談對電動車的未來看法。他表示，ZF集團早在1988年就開始在台灣開展業務，與鴻海的業務合作將進一步加強集團在亞太區和全球的實力，在向「下一代出行」邁進的進程中，提升雙方的影響力。

Holger Klein指出，亞太和全球市場電動車業務發展快速，前景樂觀。ZF憑藉領先的解決方案和合作夥伴關係，走在電動車業產創新前端，今後與鴻海將充分發揮雙方能力，擴大在燃油車和電動車領域的產品範圍。