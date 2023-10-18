泓德能源布局綠能事業版圖，分頭搶攻發儲售充四大領域。發電領域由泓德能源與壽險合資成立綠能平台，以「星泓電力」持有地面型太陽光電、「星(魚魚魚)電力」持有漁電共生案場，並由「星源漁業」負責水產養殖。原為廢棄魚塭的台南「日運」漁電共生案場今年開始混養白蝦，並於八月成功收成，獲得廣大回響；漁獲亦完成生產履歷與溯源系統作業，目前正在進行「從產地到餐桌」規畫與合作洽談。此外泓德能源旗下的漁電共生案場皆開放原地主或返鄉漁青以契作合約方式加盟，並由星源漁業團隊輔助與教學，以培養新一代的養殖職人，鞏固與強化台灣養殖漁業人才的實力。

儲能領域針對表前儲能、表後儲能的不同需求提供設備與系統，「星佑能源」為表前儲能系統整合商，可協助客戶參與台電輔助服務交易，提供案場維運與代操等服務；表後儲能系統的整合則交由綠電顧問專家「星星電力」負責，並提供綠電用電諮詢、電力可視化、以及綠電與憑證取得等服務，截至今年9月售電領域的成果，星星電力已簽訂綠電購售契約1.7億度以上，產出綠電憑證達16,484張。充電領域由「星舟快充」提供家用社區充電樁／企業商辦充電站之建置與維運、充電設備之銷售與安裝、以及異業加盟／代管服務；全台環島充電網已完成並逐步擴充站點。泓德能源並推出品牌「TITAN」銷售上述設備與系統，並視需求客製化「戰情室」來整合並可視化大數據，以便客戶一目瞭然設備／系統的運行狀況。

參觀民眾還可於現場體驗「TITAN Hello!」互動裝置，這是泓德能源透過 AI 技術打造的智慧綠電系統，可進行最佳用電模式的預測，解決綠電供需不穩問題，讓企業客戶能更快速方便的購入綠電。它擁有眼睛、耳朵與大腦思考能力，可與大家即時對話、對答，並建有互動遊戲，可用簡明易懂的方式傳遞綠能產業知識。現場除了展示工程實績與展望2026年開發容量1.5GW的目標、為實踐ESG的企業永續公益作為，還展示由泓德能源自營的台南全家平豐店「光儲充整合系統」。泓德能源斥資千萬，加盟全家便利商店並將平豐店打造成微電網（Micro Grid），建置太陽光電設備、儲能設備、以及電動車充電樁設備，並結合能源管理系統，可有效降低平豐店負載，不僅可以節省電費，同時能透過使用綠電增加永續作為。