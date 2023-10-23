由證交所發起的「減碳森呼吸，永續護地球」活動，針對六大民生需求「食衣住行育樂」，展開永續發展目標SDGs系列減碳活動，由董事長林修銘帶領全體同仁一起節約能源，攜手保護地球。

證交所倡導「隨手節能源，環保樂生活」，住的方面從節能電源開始，在辦公場所與機房皆使用節能燈具及綠電，並於午休固定時間關燈一小時，一年每位同仁可減少91.25公斤碳排放鼓勵同仁養，成隨手節能的好習慣。

證交所與綠意城市推廣及環境綠化創新植藝品牌「有肉SUCCULAND」合作，在此次主題活動邀請「有肉SUCCULAND」合作並分享多肉DIY植栽，讓同仁們創造有質感的綠色工作場域。

證交所倡導同仁們養成節能好習慣，並且打造永續綠色環境理念，在工作場域及日常生活落實，減碳護地球更提昇生活品質。

2023年臺灣推動淨零政策的關鍵年，證交所響應政府淨零轉型策略，積極與國際接軌，2023年度永續發展目標系列活動，預估每位同仁將幫助地球減少逾303.9公斤的碳排放量，透過宣導推廣，鼓勵同仁從生活中隨手節約能源，實踐綠色生活，一起為目標2050成為淨零排放目標努力，共同守護地球。