台郡於18日晚上召開重訊記者會，熊雅士表示，台郡長期致力於軟板(Flexible Print Circuit；FPC)設計、開發、製造及銷售，為軟板世界排名前五大，台郡核心競爭力係為訊號傳輸技術之領航者，近期更深耕開發無線傳輸模組、光波導(NeuroCircuit)、無線供電系統(Wire-free Power Technology)等創新技術，應用領域包含通訊產品、人工智慧物聯網產品及智能車用產品。

宏觀公司為無線射頻晶片設計之全球領導廠商，專注穩健立足於Tuner TV通訊晶片，並積極開發高速光通訊晶片、車用領域之無線射頻晶片、高度整合物聯網晶片，產品應用包含人工智慧物聯網(Artificial Intelligence of Things, AIoT)、光纖通訊、衛星、機上盒、電視接收等，宏觀公司近年持續投入研發資源拓展新產品線，並維持穩定之營收績效。

台郡科技董事會通過於2023年10月20日至11月16日止，以新台幣每股170元公開收購取得宏觀微電子公司已發行之普通股股份，熊雅士表示，此次公開收購取得宏觀公司普通股股份，主要為提供市場完整模組化的全方位解決方案及加速節能減碳，所進行的策略性合作投資，並藉此展開傳輸技術整合佈局。中長期而言，台郡公司冀望透過此次合作，發揮雙方公司之全球客戶網路及營運服務據點資源，擴展核心業務，縮短產品商品化時程，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

此次公開收購預定最高收購數量為922萬1976股(約30%股權)，最低收購數量為307萬3992股(約10%股權)，若收購股數達最低收購股數，此次公開收購即為成就，此次公開收購價格係依獨立專家會計師所提供的收購價格合理性意見書為依據，宏觀公司依前10個交易日均價計算，本次收購價格溢價為29.28%。