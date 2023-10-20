巴西亞馬遜地區今年出現有紀錄以來最嚴重的乾旱之一，高溫和降雨不足，影響亞馬遜河左岸支流黑河上游一帶的原住民婦女農作模式，使原民社區的糧食安全陷入危機。

按流量計算，黑河（Rio Negro）是世界第7大河流，16日出現1902年以來最低水位13.59公尺後，18日再次破歷史最低水位達13.38公尺。

黑河上游部分原住民族的傳統是，婦女負責在田地工作，男子負責捕魚和狩獵。但乾旱影響婦女農作的結果，使原住民社區的糧食安全亮起警報。

43歲的塔里亞娜族（Tariana）原住民婦女艾梅達（Virgília Arago Almeida）表示，頂著烈陽幹活讓許多婦女熱出病來，無法像往常一樣下田耕作。

50歲的同族婦女拉莫斯（Almerinda Ramos）因為土壤太熱太乾燥，種植原住民賴以維生的樹薯和其他物種的努力都失敗。

亞馬遜地區長期乾旱不僅影響黑河上游的農耕地，供應原住民社區飲用水的水井也在乾旱中乾涸。

拉莫斯說，在她居住的社區中，原有供水的10口井，只剩下兩口，現在居民不得不去河裡取水喝和烹煮食物。

黑河上游原住民特別衛生區協調員桑托斯（Luiz Brazão dos Santos）表示，問題在於，隨著河流水位下降，飲用到受汙染水的感染風險增加，尤其是住在下游社區的民眾。

巴西國家亞馬遜研究所（INPA）指出，赤道東太平洋水域異常增溫的聖嬰現象（El Niño）和北熱帶大西洋變暖，造成今年亞馬遜出現嚴重乾旱，威脅居民生活。

阿克里聯邦大學（Ufac）衛生、環境和水資源專家莫瑞拉（José Genivaldo Moreira）指出，儘管亞馬遜地區的乾旱期屬季節性，聖嬰現象是一種週期性，該地區極端天氣事件的頻率增加，還可能與森林砍伐等因素加劇氣候變化有關。

巴西政府表示，計劃向處境脆弱的原住民社區發送至少2萬個基本食物籃。但拉莫斯說，唯有雨水可以解決社區居民的生存危機，「如果這場乾旱不儘快結束，我不知道會發生什麼」。（編輯：馮昭）1121020