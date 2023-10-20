寧德時代第三季營收為人民幣（下同）1,054.3億元，較上年同期的973.69億元增長8.28％；淨利為104億元，較上年同期的94.2億元增長10.66％；扣非後淨利為94.28億元，較上年同期的89.87億元增長4.91％。

寧德時代2023年前三季營收為2,947億元，較上年同期的2,103億元增長40.10％；前三季淨利為311.45億元，較上年同期的175.9億元增長77％；扣非後淨利為269.8億元，較上年同期的160.4億元增長68％。

華爾街見聞報導，寧德時代第三季營收增速放緩，或與產能過剩、市占率下滑有關。

當前整個動力電池行業都呈現出動力電池產能過剩的態勢，即使強如龍頭的寧德時代，今年上半年的電池系統的產能利用率也從同期的81％大幅度降至60.5％。

與此同時，在大陸的市占率也進一步下滑。去年寧德時代的國內動力電池裝機量占比水準，首度跌破50％來到48.2％以後，今年寧德時代不僅沒能挽回失地，市占率反而進一步被侵佔。

中國汽車動力電池產業創新聯盟公布最新資料顯示，寧德時代9月裝車量14.35 GWh，仍穩居榜首，但市占率為39.41％，繼去年3月，再度跌破40％，且創17個月新低。

寧德時代20日開盤跌逾2％後，隨即見買盤支撐，一度反漲2％，之後平盤震盪，上午10：55，跌0.066％。