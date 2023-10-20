截至9月底，包辦整體台股主動型基金淨流入逾百億元的前4檔基金，分別為統一台灣高息優選、統一奔騰、統一黑馬及統一全天候，其中，統一台灣高息優選在9月的吸金力高人一等，單月就有105.49億元的淨流入，主要是該基金在9月募集，吸引散戶投資人。

據統計，9月底統一台灣高息優選基金的前10大持股依序為：聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、奇鋐(3017)、聯詠(3034)、微星(2377)、群聯(8299)、金像電(2368)、穎崴(6515)、啟碁(6285)、健策(3653)。

大幅資金流入也推動統一投信9月台股基金規模，從上月的481.03億跳升至593.79億，也是前三大投信(安聯、元大、統一)中，唯一一家台股基金規模在9月仍持續成長的公司。

有鑑於投資人申購踴躍，統一投信表示，年底前直接在統一投信官網線上申購統一台灣高息優選基金，就能擁有定期定額及日日扣終身零手續費。若是新客戶還有新手大禮包，線上開戶就送紅利1000點，投資人可以在單筆申購時，用紅利點數一點折一元，將手續費折抵為零。新客戶在帳戶啟用後30日內，網路下單首日也能享有全系列基金定期定額及日日扣終身零手續費。統一投信定期定額及日日扣最低扣款金額，均只要2000元起。

近期股市較為震盪，統一投信認為，此時更加適合使用日日扣布局。日日扣是進階版的定期定額，投資人可以任選每月1~31日扣款，且當日下午4點前下單，隔日立即生效。例如，規畫月投資1萬元定期定額，就可拆成5筆，在一個月內任選5天扣款。想趁股市波動時，彈性加碼或減碼的投資人，可以用日日扣快速調整投資策略。若是手握大筆資金想進場，卻又擔心單筆投資風險的投資人，也能用日日扣將資金化整為零分批進場，分散投資風險。