金管會2020年8月公布「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產逾億元的高資產客戶業務，並陸續核准10家銀行、8家券商開辦財管2.0業務。其中，8月底甫核准的元大銀行，預計2024年首季正式開辦業務。

據銀行局統計，截至2023年9月底，9家銀行審核通過億級以上的高資產客戶數合計達6466人，月增298人或4.8％，高資產客戶資產管理規模（AUM）達7984億元，月增200億元或2.6％。

觀察9家銀行的整體高資產客戶AUM資產配置組合比重，截至9月底為存款占52％、保險13％、基金12％、債券11％，均持平8月底狀況，境外結構型商品則為6％，月增1個百分點。

觀察9家銀行的高資產客戶AUM排名，截至9月底仍由中信銀達1659億元稱冠，兆豐銀及合庫分以1512億元、1462億元分居第二、三名。以高資產客戶數來看，中信銀仍以1626人稱冠，合庫則以1188人位居第二，略多於第三名兆豐銀的1154人。

券商方面，據證期局統計，截至9月底，8家獲准開辦高資產業務的券商累計交易金額達1300億元，月增49億元或3.9％、年增達1004億元或3.39倍。累計客戶數合計達723人，月增12人或1.7％、年增達155人或27％。

觀察高資產業務累計交易金額及累計客戶數最高的券商，由永豐金證以551億元及308人雙雙稱冠，國泰證以442億元及123人居次，兆豐證則以127億元及109人位居第三。