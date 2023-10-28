「吃早餐配報紙」，對老一輩民眾來說，可是再自然不過的事。然而隨著數位時代的來臨，全球報業紛紛將重心轉往網路新聞，傳統實體報紙在面臨轉型之際，讀者也漸漸流失。不過在美國卻有一家獨立出版商回頭擁抱傳統報紙形式，2萬5000份的創刊號銷售一空，引起不少人忍不住想問，紙本報紙真的還有生存空間嗎？

■懷舊風格報紙重燃閱報樂趣

今年夏天發行創刊號的《County Highway》，打著「美國唯一的報紙」名號，以19世紀的懷舊風格，力圖帶領讀者找回昔日閱報的樂趣。名稱中的「County」（縣）點出了這份報紙的重點，就是以「縣」為基礎，來述說美國地方的人事物，因此報導的主題涵蓋了美國政治、公民自由、文學以及藝術評論等等。

報紙的定位顯然已經獲得美國與加拿大書店與唱片行的認可。這份在網路上絕對讀不到的報紙，被擺在合作的實體書店與唱片行最顯眼的位置。每份零售價8.5美元（約新台幣277元），在完全沒有打廣告的情況下，創刊號今年夏天一推出，就在口耳相傳的好口碑下，2萬5000份全數賣光。

發行人Donald Rosenfeld表示，從市場反應來看，民眾顯然需要有深度的文章，「我認為我們為沙漠帶來了甘泉，這是一炮而紅」。他還透露，有大公司的人打來電話，說是想買1000份給員工，希望藉此向員工表示，別再盯著IG和臉書，「好好讀一些能真正提升自我的東西」。

編輯保證《County Highway》的所有文章都出自「真正的人類」，還有讀者聲稱，這份共20頁的報紙打開時，能聞到報紙印刷的獨特油墨氣味。儘管這份報紙每2個月才出刊一次，但市場反應熱烈，總編輯David Samuels表示，推出創刊號的頭3周就達到了他們設定第3年的訂閱和銷售目標。

■全球最古老全國報紙《維也納日報》停刊

《County Highway》今年創刊，重燃市場對紙本報紙的興趣之際，於1703年8月創刊、公認是全球最古老報紙的奧地利《維也納日報》（Wiener Zeitung）卻在今年6月30日發行最後一次紙本版後宣告停刊。

在長期由八卦聳動小報主宰的奧地利新聞業，《維也納日報》是少數以新聞品質著稱的日報，也有官方公報的性質。但奧地利政府今年4月廢除了企業在該報刊登公開資訊的義務，導致報社每年短少1800萬歐元（約新台幣6.2億元）的收入，因此不得不裁員縮編。4月時，《維也納日報》每日發行量只剩2萬份。

儘管《維也納日報》仍以數位媒體的形式繼續存在，但能夠存續多久，還是充滿未知數。

報紙一直是巴菲特鍾愛的產業。（示意圖/shutterstock）

■「股神」巴菲特棄守報業

「股神」巴菲特的第1份工作就是當報童送報紙，他掌理的波克夏海瑟威所舉辦的年度股東大會上，扔報紙大賽的橋段不但為各界津津樂道，也反映出巴菲特對報業抱持的美好回憶。

報紙一直是巴菲特鍾愛的產業，他還曾掌控涵蓋《水牛城新聞》、《里奇蒙時報》等地方報紙的報業帝國。但隨著網路帶來的數位新聞革命，報紙廣告收入下滑，巴菲特也決定放棄紙媒業務，在2020年1月以1.4億美元（約新台幣45.7億元）的價碼，出脫波克夏旗下包括31家日報在內的出版業務。

其實巴菲特之前就斷言，除了《紐約時報》、《華爾街日報》等全國性大報，大多數紙媒會持續走下坡。市場人士分析指出，巴菲特身為紙媒的長期支持者，最後仍選擇棄守報業，等於連他都不相信紙本報紙產業有起死回生的可能。