油價連七降！中油宣布自30日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，調降後92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛汽油每公升31.2元、98無鉛汽油每公升33.2元、超級柴油每公升27.3元。累計七次調降，汽油每公升降幅為1.9元。

中油表示，國際油價下跌，國內油價依公式計算跌幅為1.57％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.5元及4.9元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.3元及4.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.7元及5.1元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.2元。累計112年至9月底止，台灣中油共吸收約87.72億元。