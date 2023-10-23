由於應屆畢業生陸續找到工作，主計總處23日公布最新9月失業率為3.48％，較8月的3.56％下降了0.08個百分點；主計總處副處長陳惠欣表示，今年9月失業率創近23年同月最低，上次同月最低紀錄是在89年的3.1％；今年1至9月失業率平均為3.52％，較上年同期下降0.17個百分點，陳惠欣表示，整體勞動市場呈現穩定狀態。

主計總處指出，9月失業人數為41萬6千人，較上月減少1萬人，主因是應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少6千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者亦減3千人；若與上年同月比較，失業人數減少1萬7千人。

9月失業率為3.48％；若按教育程度別觀察，以大學程度者失業率 4.77％最高，高中、 高職及研究所程度者分別為3.18％及2.67％；若按年齡層觀察，15至19歲者失業率8.5％，20至24歲者11.79％，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高25至29歲者失業率則降至5.93％，30至34歲者降至 3.8％。