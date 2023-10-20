有立委今日稱「巴西雞蛋8月提領時已經過了保存期限」，農業部指出，8月提領的巴西雞蛋製造日期為5月，有效期限為8月底到9月底，絕非所指8月3日就到期，對於立委用錯假資訊造謠予以譴責。

農業部指出，8月572公噸巴西雞蛋是「提領時間」，並非8月才「進口」，巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，期間還需要經過檢疫檢驗時間，再分批提領放行，提領的572公噸巴西雞蛋，皆在8月中以前提領完成，製造日期是5月，有效期限是在8月底到9月底，並非8月3日就到期。

農業部說，巴西雞蛋最後一批是7月17日進口，於8月提領後即進入畜產會承租的倉庫存放，該批雞蛋其有效日期為9月底，也並非8月3日到期，製造日期為4月16日的巴西雞蛋，有效日期為8月14日，該批提領時間為6月16日，於當日進入畜產會承租的倉庫存放，並非林為洲委員所稱8月3日到期，也沒有提領時已過期。