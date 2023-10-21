輝達RTX 4090顯卡在中國電商平台全網斷貨。（示意圖/達志影像/shutterstock）

拜登政府擴大禁止AI晶片出口到大陸，波及當地消費市場，一夜之間，AI晶片巨頭輝達（Nvidia）的多款顯卡爆發搶購潮，其中RTX 4090旗艦顯卡在各個平台都已賣到缺貨甚至斷貨，庫存幾乎被掃光，價格飆漲到5萬元幣（人民幣，下周，約台幣22萬元），跟台灣價差高達17萬。這波漲價背後兇手是玩家瘋搶與商家囤貨，美國禁售只是烏龍一場。

據界面新聞、第一財經報導，目前中國輝達旗艦店已下架 RTX 4090 顯卡，華碩、七彩虹等輝達合作夥伴也下架該型號非公版顯卡，店鋪均顯示無貨狀態。

京東自營管道也全面下架各款RTX 4090顯卡，部分擁有 RTX 4090庫存的商家紛紛漲價，甚至出現近5萬元的天價。

在技嘉淘寶旗艦店搜索RTX4090，一款 4090 魔鷹顯卡售價為37999元，代表庫存吃緊，且是預售，另有多款 RTX 4090顯卡缺貨。

RTX 4090於2022年底上市，屬於搭載 Ada Lovelace 架構的旗艦繪圖晶片（GPU），該顯卡價格較高，主要瞄準高階玩家，上市時官方建議售價 12999元起，之後約在15000元上下浮動。

這次RTX 4090突然全網大缺貨，除了外在環境變化外，玩家恐慌性搶購與商家囤貨惜售都是背後推手。

事實上，RTX4090顯卡並未沒有在中國市場被禁售，但做為商用目的RTX 4090晶片不能在中國生產和進口，因此中國最大顯卡製造商Colorful七彩虹就無法代工。