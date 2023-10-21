國3南向414.3公里竹田路段20日晚間9時32分發生連環車禍，造成一名四個月大男嬰傷重不治，警方在車上並無發現安全座椅。(警方提供／林和生屏東傳真)

國3南向414.3公里竹田路段20日晚間9時32分發生連環車禍，造成一名四個月大男嬰疑似被拋飛車外、傷重不治，還有多人輕重傷，警方正釐清事故原因，但在勘查事故車輛時發現，乘載男嬰的車上並無安全座椅，車上人員乘坐情形，尚待瞭解。

國道警指出，34歲王姓女子車上載著分別2歲及4個月大的兒子，行駛於國道3號南向414.3公里竹田路段，疑因操作不當撞擊內側護欄後失控，接續撞擊外側護欄、再撞擊內側護欄，最後停於內側車道上。

當時後方43歲楊姓女子駕駛的自小客車疑因未注意車前狀態，撞擊王女車輛後停於外側車道；32歲吳姓男子駕駛的自小客車則因閃避王女車輛、向外側偏移，撞擊楊女車輛後肇事。

整起事故造成1人死亡、4人受傷，事故當時車道全線封閉，經過約一小時排除才恢復通車；由於王女仍在接受救治無法施測，其餘當事人均無飲酒情形。

警方事後詢問和蒐集到的資訊顯示，車上並無擺放安全座椅，有關男童及男嬰乘坐情形，則尚待釐清。警方也呼籲，駕駛人開車務必要注意前方動態並保持行車安全距離，以維護自身及他人的行車安全。