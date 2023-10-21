對於中方對俄烏戰爭的立場，俄羅斯總統蒲亭表示，可以作為和平協議的基礎，但遺憾的是「對方（烏克蘭）不想舉行任何談判」。

蒲亭（Vladimir Putin）近日接受央視新聞的「高端訪談」的獨家專訪作出上述表示。

主持人詢問蒲亭對於中方提出的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」如何評價？

蒲亭說，「他感謝中國朋友思考如何結束這場危機，但他要提醒的是，烏克蘭發生的軍事行動並非始於我們的特別軍事行動（俄烏戰爭），而是始於更早的時候，2014年。」

蒲亭又說，「當烏克蘭獲得獨立或者說宣佈獨立時，奠定其基礎的基本文件是烏克蘭獨立宣言，其主要內容是烏克蘭是一個中立國」。

蒲亭指出，「可是，2008年，在烏克蘭未發生任何危機的情況下，西方為什麼宣佈期待烏克蘭加入北約？為什麼會這樣？至今無人知曉」。

他聲稱，於是，年復一年，「西方不斷拱火澆油。最終，危機於2014年爆發」「我們從未反對過和平解決烏克蘭危機」。

蒲亭表示，烏克蘭的不結盟立場對俄羅斯來說極其重要。「早在1991年，當時的美國政府就對我們說，北約不會向東擴張，但此後北約進行了5次擴張，5次。」

蒲亭也在訪問中評價中國國家主席習近平。他說，習近平會對形勢進行分析評估，並且著眼未來做出長遠考慮。（編輯：周慧盈）1121021