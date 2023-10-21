民進黨發言人張志豪質疑林為洲收取「方和傳媒股份有限公司政治獻金十萬元」，林為洲表示，十萬元是他支付給方和傳媒拍攝選舉影片之費用。（林為洲辦公室提供）

針對10月20日農業部發布「請勿再造謠！巴西雞蛋8月提領時皆在有效期限內」聲明，國民黨立委林為洲今召開「作賊喊抓賊，農業部欺騙給假資料」記者會，痛批農業部自導自演設陷阱並抹黑他造謠，要求代理部長陳駿季道歉、下台，並將提告陳駿季違反社維法，散佈不實謠言。

林為洲指出，辦公室於10月6日發文請農業部釋疑，「自巴西進口572噸雞蛋」每箱貼有出口國之有效日期標示為何？要求檢附相關等佐證資料，農業部10月16日函復中，提及自巴西進口雞蛋外箱均有來源國、雞蛋規格、雞蛋數量、製造日期及有效日期等標示，箱數不等均以塑膠膜包裹，膜外並有中文標示進口國家及有效日期。

林為洲說，經過檢視農業部所檢附的巴西進口雞蛋外箱照片，這批蛋在巴西是4月16日製造、8月3日到期。

林為洲表示，就整起公文文字表現及連貫性而論，主旨既已明示，「有關貴委員就『自巴西進口572噸雞蛋其每箱貼有出口國之有效日期標示並檢附相關佐證資料』」為開頭，說明段亦未表示附件照片非「進口572噸雞蛋」每箱照片，顯然整篇回復內容是針對辦公室函請釋疑之「自巴西進口572噸雞蛋」，若以農業部新聞稿所言「製造日期是5月，並非委員所指製造日期是4月，有效期限是在8月底到9月底」，恐是「蓄意設陷阱」並抹黑他造謠，此恐非行政官員對國會議員應有之作法與態度。

林為洲要求，應由農業部提出佐證資料，以證明回函是咨意提供繆誤訊息給他，而非是他造謠。他痛批，行政機關制作公文從承辦人員開始作業，歷經四至五人以上核稿至核准，始得發文，但核稿人員均未發現該函附件內容與主旨所稱事項未洽，恐難不讓人認為該等人員是共同企圖掌控國家資訊，利用人民及民意代表不對等取得該資訊，而伺機製造假訊息，遂行導致社會對立不安之不當聯想。

另針對民進黨發言人張志豪質疑林為洲收取「方和傳媒股份有限公司政治獻金十萬元」一事，林為洲痛斥張志豪連「支出」與「收入」都搞不清楚，該筆十萬元是給付給「方和傳媒」拍攝選舉影片之費用，是「支出」項目。

林為洲說，他是付錢買東西的人，卻被說成收錢辦事，直呼自己實在是犯小人，最後他喊話張志豪，還是快道歉吧。