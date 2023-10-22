國道3號雲林縣斗六段昨（21）日發生4死22傷嚴重車禍，一輛遊覽車與一輛自小客車碰撞，造成遊覽車內1對母子、自小客車男駕駛與女乘客死亡。交通粉轉「翻轉國道交通違規」昨也對此發出靈魂拷問，憤怒質疑「為什麼會擦撞？當然是變換車道沒有保持距離啊！」

「翻轉國道交通違規」在臉書粉專PO文，日前曾發布一段遊覽車不當超車的影片，最後演為逼車、追車，為此吃下一張43條危險駕駛罰單案例，當時不少護航大車的酸民卻鬧版叫囂，所持理由不外乎是：「讓一下是會怎樣？」為什麼要檢舉這種惡質大車司機？昨稍早國道3號南下斗六路段4死22傷的車禍事故已做出最佳註解。

粉專指出，交通事故發生主因 87%與違規行為相關。檢舉交通違規正在預防、不斷提醒這些不當駕駛行為，切勿於道路上為所欲為，戕害其他用路人的生命財產安全。關於違規駕駛行為，運氣好，僅僅是吃上罰單，再了不起裁罰24000元另扣牌六個月，而最壞的結果即為釀成其他用路人家破人亡。

「昨國道三於車禍中奪走的四條人命永遠喚不回來，反倒不良檢舉的叫囂者卻永遠不會消失，更可氣燄囂張地指鹿為馬，顛倒是非黑白，指責檢舉人吃飽太閒。」

「翻轉國道交通違規」最後悲憤表示，「生而為人，應保有最基礎的道德良知──但在那群違規仔身上卻蕩然無存，完全泯滅。你們會為這四條人命負責嗎？不會的，你們甚至連廉價的網路阿彌陀佛誦經團都不屑為之，然後繼續小醜跳梁，繼續耍憨。不管是在網路上，或是道路上。」

該文經曝光，網友紛紛湧入留言，「私心覺得翻轉系列就屬翻轉國道最正常了」、「對他們來說，超不過叫技術差」、「所以並不是通通超速40公里是危險駕駛，而是要看道路、車種，大車超速20公里已經很可怕」、「這篇自動在他們眼中屏蔽」、「超車超到鬧出人命」。