69歲老翁19日前往雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處，騎腳踏車跌倒摔傷頭部，消防人員獲報救援，所幸老翁並無大礙。但消防人員吐露心聲，救援案件暴增9倍，一趟救護就要7.5hr起跳，呼籲山友務必審慎評估風險及自身的能力。

大鹿林道東線是要上大霸尖山的必經道路，自從去年5月開放腳踏車入山至今約17個月，根據苗栗消防局統計，總共發生26件案件，其中送醫20件，未開放前17個月發生3件，相較於未開放前暴增約「9倍」。

19日案件，消防員從下午獲報到場救援，直到隔天凌晨1點多才完成任務。苗栗消防局表示，對於消防而言，大鹿林道的案件已經是泰安鄉最常發生事故的地點，而執行一趟勤務又要7.5小時，是一個非常困擾又繁重的勤務負擔。

消防局指出，7.5小時是什麼概念，台北開車到高雄一趟4小時，大概就等於台北高雄來回的山路版本的概念。因此呼籲民眾切勿要評估自身能力。