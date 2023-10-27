2023頭份菁採茶歌節即將在11月11日精采登場，頭份市長羅雪珠歡迎大家同遊頭份後花園。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

2023頭份菁採茶歌節即將在11月11日精采登場，頭份市長羅雪珠歡迎大家同遊頭份後花園。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

2023頭份菁採茶歌節即將在11月11日精采登場，頭份市長羅雪珠歡迎大家同遊頭份後花園。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

2023頭份菁採茶歌節─「茶娛Fun後 頭份走走」，即將在11月11日起，連續2周在頭份市後花園日新茶園精彩登場，包括有「寫生比賽」、「走讀後花園 製茶體驗」、「地圖集章換好禮」、「食茶市集」及「茶歌音樂會」等活動，頭份市長羅雪珠歡迎大家同來頭份後花園喝茶打卡換好禮。

今年的頭份菁採茶歌節，從11日上午10時在日新茶園熱鬧展開，下午2點登場的是「茶娛Fun後 音樂饗宴」音樂會，邀請美聲天后周蕙，億萬翻唱天后文慧如、U：NUS、小男孩樂團、77ke柯棨棋等知名歌手演出，呈現多元且橫跨各年齡層的曲風，希望吸引六七八九年級生走進後花園，來到日新茶園聽歌、食茶、購買茶產品，讓茶香伴隨音樂一同蔓延整個後花園。

這次活動前後分別在2個周末舉行，主辦單位並為這次活動特別增設大型裝置意象－「茶為天」，適合全家大小共同打卡，19日還有寫生比賽、走讀小旅行、體驗課程及地圖集章換好禮等精彩活動，喜歡親近自然、深度體驗旅行的朋友，歡迎大家行尞頭份後花園。

頭份市長羅雪珠表示，今年是第三屆的茶歌節，活動連續二年舉辦都獲得熱烈響應，透過在地文史導覽、製茶採茶、走讀大自然及攀樹體驗等，推廣頭份後花園的茶產業及文化觀光活動，羅雪珠歡迎大家一起來後花園打卡喝茶。