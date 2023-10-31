頭份市公所在科東二路高架橋下新建幼兒滑步車場及銀髮族體健場，日前完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所在科東二路高架橋下新建幼兒滑步車場及銀髮族體健場，日前完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所在科東二路高架橋下新建幼兒滑步車場及銀髮族體健場，日前完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所為擴大社區銀髮族及幼童活動休憩空間，爭取竹科管理局同意撥用科東二路高架橋下閒置空間，打造幼兒滑步車場及銀髮族體健場，經過近3個月工期後已經完工，頭份市所將加速驗收過程，期望在11月底前能夠開放給當地山下等社區老幼使用。

頭份市公所積極盤點開發市內閒置空間，為老幼市民打造更多的休憩場域，發現通往竹科竹南園區的科東二路高架橋下空間閒置多年，經立委陳超明協調竹科管理局同意撥用後，並補助經費150萬元，頭份市公所自籌經費500萬元，用來打造兒滑步車場及銀髮體健設施休憩公園。

整體工程於今年8月8日舉行動工典禮，近日已告完工，市長羅雪珠希望能盡快完成驗收，在本月底前開放給附近老幼鄉親使用。這個銀幼共享活動場，不僅提供了小朋友們健康的活動空間，更串連附近的山下里崖線，將人文歷史文化融入休閒娛樂的場所，讓大家可以在玩樂的同時，也更了解我們美麗的家鄉。

同時場內並設置適合長輩們使用的體健設施，成為長輩與幼兒都可以共享休息遊憩的公共空間，其中，有許多家長幼兒一直期盼的頭份首座滑步車遊戲場，加上場周邊畫設交通趣味闖關遊戲，未來將是頭份市親子活動的一大去處，羅雪珠樂見遊戲場內充滿幸福笑聲。

頭份市公所表示，透過活化橋下空間打造休憩環境，目前已於高速公路頭份交流道橋下興隆路旁設置了籃球場，新華里雞心壩北橫公路橋下打造成居民休憩空間，另也於 新華高鐵橋下建設全齡親子公園，可訓練兒童體力及增進親子互動的遊戲場域，歡迎各地的大小朋友來這裡享受開心的親子時光。