日式客房。（飯店提供／李京昇苗栗傳真）

和洋客房。（飯店提供／李京昇苗栗傳真）

2023台中.台北旅展。（飯店提供／李京昇苗栗傳真）

2023ITF台北國際旅展11月3日至6日在台北南港展覽館一館熱鬧登場，苗栗縣享沐時光莊園渡假酒店，瞄準搶抓國民旅遊商機，下殺4.9折起推出住宿券與泡湯券優惠專案，讓喜歡渡假的旅人們，可以購買此次優惠專案規畫冬天泡溫泉與明年度的旅遊。

針對旅展期間，住宿的部份雅緻雙人房／雙床房(一泊一食)原價1間9680元，旅展優惠價只要4988元間。和洋／日式客房(一泊一食)原價每間1萬4080元，旅展優惠價6988元。

雅緻雙人房／雙床房(一泊二食)原價1萬1858元每房、旅展優惠價6388元。和洋／日式客房(一泊二食)原價1萬7358元每間、旅展優惠價9388元／間。

泡溫泉的部份：露天風呂／裸湯風呂泡湯券買10張送3張，原價7800元、旅展優惠價只要6000元。

飯店經理郭仲紋表示，此次旅展最吸睛的是今年度第1次在台北國際旅展推出下殺4.9折起的優惠住宿券等專案販售，另外享沐時光有採定點定時預約制的免費苗栗高鐵或苑裡火車站的接駁，貼心友善的給使用大眾運輸的旅人們多一個選擇，強攻國內旅遊市場。

若無法參與到此次ITF台北國際旅展的旅人們，緊接著會參加下個禮拜11月10日至11月13日的高雄巨蛋國際旅展，再下個禮拜11月17至20的大台南國際旅展，也有優惠專案。