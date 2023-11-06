樂天市場的雙11購物節從11月1日開跑，祭出千萬優惠券天天領、限時登記賺點數、送星宇航空商務艙日本機票等多重優惠。樂天市場表示，雙11購物節活動開跑至今，觀察到消費者比起單品，更傾向於優惠期間購買多包裝、組合類商品，除了往年都會補充消耗量大的民生用品之外，方便全家人開飯的美食組合、每日補充營養必吃的保健品多入組，買氣相較平日更旺。

摩斯漢堡日式咖哩調理包（24入），原價2040元，雙11價1111元。（樂天市場提供／古明弘台北傳真）

在樂天市場站上許多人氣美食店家皆於雙11期間推出超殺特惠組合，如摩斯日式咖哩包，24包組合原價2040元，雙11特價1111元。大成脆皮雞腿排，50包原價7000元，雙11特價只要2425元，等同於3.5折。此外，樂天市場也精選各式美食組合祭出整點限時特賣，像香帥芋香卷、小長芋蛋糕，來自小琉球手工製作烘焙麻花捲等，人氣健康零嘴每日優果也祭出限量的超值涮嘴組合，一次可以享有碳烤魷魚條、綜合蔬果脆片、養生綜合果實，原價1085元，雙11特價511元，11月10日上午10點開賣。