數位發展部進行資安法修法，草案條文禁止公部門使用「危害國家資通安全產品」，但擔憂產品曝光可改名規避，因此清單都未公開。立委洪孟楷今質詢數位部，究竟有多少產品在清單，資安署長謝翠娟表示，總計有10多個大項，仍在使用有1000多個產品，由於部分產品仍有資料庫業務查詢需求，因此採限制使用。

洪孟楷說，數位部修正資安法，有定義什麼是危害國家資安產品，有無產品清單。對此，數位部長唐鳳說，中央盤點中共可以實質控制，包含軟體、硬體、服務，某些部會有限期，限期汰換，斷網確保後續也不會有影響。

謝翠娟說，目前公部門還在使用的有1000多個產品，採限制性使用，資安長同意才可使用，一切都有掌握。

不過，洪孟楷質疑，是否有下游廠商使用的部分，這些是否要公布，像是先前台鐵車站螢幕也有駭客入侵，台鐵就推給下游廠商。唐鳳說，自己上任第一個公文，就是簽署公眾場域像是台鐵比照公務場域，也要納管。

洪孟楷追問，未來數位部限制廠商挑契約裡面的產品嗎？唐鳳說，若裡面沒有在清單，就要跟數位部確認，弱勢全新產品、公務系統沒有用過，數位部會看北京政權是否有實質控制該產品。

洪孟楷呼籲數位部不要因咽廢食，若只是用消極作為，逾越權限都是過猶不及。

立委林俊憲質疑，政府一年採購20萬件資安設備，每一件產品都要問數位部，可行嗎？唐鳳說，數位部已跟工程會討論，將資安相關規範放進新的採購契約內；謝翠娟表示，機關有兩方法，沒有問題的產品可直接查詢到，有疑慮可以請廠商出具說明書、有疑慮可以再來問。

不過，林俊憲詢問，要廠商出具證明，對方當然說沒問題，資安法沒有罰則，使用單位認為沒問題就買了。謝翠娟說，稽核會發現，跑採購程序就會知道，且產品上網更新後就知道漏洞。