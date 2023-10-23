土耳其總統府表示，總統艾爾段（Tayyip Erdogan）今天將瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）的法案交由國會批准。
路透社報導，土耳其總統府未提供更多細節。
俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北約。瑞典與芬蘭的加入申請，需要土國等北約成員國全數批准。
芬蘭已於4月正式加入北約，但土耳其遲遲不同意瑞典加入。
土耳其總統府表示，總統艾爾段（Tayyip Erdogan）今天將瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）的法案交由國會批准。
路透社報導，土耳其總統府未提供更多細節。
俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北約。瑞典與芬蘭的加入申請，需要土國等北約成員國全數批准。
芬蘭已於4月正式加入北約，但土耳其遲遲不同意瑞典加入。
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