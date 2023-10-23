土耳其總統府表示，總統艾爾段（Tayyip Erdogan）今天將瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）的法案交由國會批准。

路透社報導，土耳其總統府未提供更多細節。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北約。瑞典與芬蘭的加入申請，需要土國等北約成員國全數批准。

芬蘭已於4月正式加入北約，但土耳其遲遲不同意瑞典加入。

熊讚無商標專利、盜版流竄 北市觀傳局：會再度向智財局申請
日本首相岸田國會演說 籲中國撤除水產禁令
美國9共和黨人競選眾議院議長 24日再舉行投票
#瑞典 #土耳其總統 #申請 #國會 #芬蘭