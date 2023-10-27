貝克小姐10月受邀參演高雄音樂盛典「Takao Rock 打狗祭」。（福茂唱片提供）

由主唱筱卿、吉他手秉恩組成的雙人組合「貝克小姐 Miss Bac.」，今（27日）發行全新創作單曲〈你不必那麼堅強〉，也預備於年底發行首張全創作專輯並籌備著專場演出，期待有更多作品及演出能與聽眾見面，希望可以親口告訴大家：「你不必那麼堅強。」

貝克小姐 Miss Bac. 於2017年春天成團，以貼近人心的 Urban Folk 受到注目，創作取材於生活，也充滿著生命經驗的痕跡。自創團以來已發表多首創作，並站上多達百場以上的演出舞台；全新單曲〈你不必那麼堅強〉由吉他手秉恩擔綱詞曲創作，有感於多數人在生活中，經常有著孤單而疲累的狀態，身旁人卻總是告訴你「堅持住、你可以的」，但其實有時候也要讓自己的情緒放假，希望透過這首歌告訴你：「如果有承受不住的時候，那就大哭一場、找人幫忙也沒有關係，你不必那麼堅強，我們會在這裡陪你」。

主唱筱卿分享其實自己是習慣用忙碌逃避情緒的人：「有人說我就像有著一個情緒抽屜，當遇到難過的事情時，就本能地把情緒丟進抽屜裡關起來，當作沒發生過；但抽屜就像未爆彈一樣，情緒沒有被消化，只是被堆疊起來。」現在的她練習著面對情緒，排出時間與自己對話、梳理讓自己在意的原因，找出減輕情緒負擔的方式。而前陣子演出時，筱卿演唱到〈你不必那麼堅強〉也有感而發，唱到一半突然哽咽，就像在提醒自己：想哭的時候就放聲哭吧！你不必那麼堅強。