2023國慶煙火在台中市中央公園舉辦，當天邀請滅火器樂團、安心亞等藝人演出；不過晚會當時狀況不斷，滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）更在臉書怒批，現場交通動線亂，且請警察協助管制竟被回「誰理你們」，事後台中市長盧秀燕也公開致歉；對此，楊大正再度發出三點聲明回應。

滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正稍早在臉書發文提出三點，首先他解釋，昨（10）日之所以發文只是希望讓觀眾了解他們上台前遇到的狀況，因為昨天的演出狀況的確跟平常相比狀態差很多，「所以我認為我們必須給期待演出的觀眾朋友一個交代」。

他坦言，知道舉辦大型活動的困難之處，每一位工作人員都很辛苦，因此發文並不是要抓戰犯，「下台後無奈的成分比較大，沒有憤怒，只是覺得蠻荒謬的。畢竟昨天有驚無險的完成了工作，所以我們不需要誰的道歉或是給我們什麼交代」。

最後，對於台中國慶晚會的缺失，他認為，任何政府舉辦大型活動都是希望讓民眾感到幸福，「所以就我的觀點提出一些節目及周邊規劃上的問題，無非是希望未來在舉辦的時候，這些細節可以改善，既然錢要花，就應該花的漂亮」。