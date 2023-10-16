在國際上活躍的編舞家蔡博丞最新作品《深深》，受到哲學家尼采的名句「當你遠遠凝視深淵時，深淵也在凝視你」啟發，舞作希望從深淵黑暗中發掘出向上的力量，讓人們找到屬於自身的光，同時也挑戰觀眾的感官，日前在台北首演，也將到高雄演出。

蔡博丞表示，「希望觀眾看完《深深》後能覺得爽快！這聽起來是一個很膚淺的目的，但是在這個世代，要讓觀眾震撼、要震出那個爽快感，難道是一件容易的事情嗎？激起五感的震撼，那表示當下的畫面脫離了他個人經驗過的、觀賞過的，《深深》要挑戰的就是這件事情。」

《深深》英文作品名ABYSS原意為「深淵」，舞作原型是舞團2018年接受廖末喜舞蹈劇場邀演的短篇作品，當時邀演主題為「污染」，蔡博丞觀察到水污染中粉色、紫色的污染源，開始持續反思善惡的疆界和美醜的關係，之後他從尼采《善惡的彼端》文字找到創作動機，探究深淵彼端的存在，在仿如人心中最陰暗處的深淵，尋找埋藏底處的幽幽微光，並從中獲得力量，進而編創這部作品。《深深》在光暗界線水面下的命題，也映照呼應著團隊10年前創團時長篇代表作《浮花》。

《深深》的演出帶有強烈儀式感氛圍，包括祈雨、求偶、攜手與蹲姿的多種樣貌，被蔡博丞形容為黑化版的《浮花》。而資深配樂製作人李銘杰操刀的音樂，將深不見底的水中聲音想像，以「深藍」、「灰暗」與「發光體」型塑出作品的顏色屬性與意象，運用了傳統樂器、人聲，透過節奏、合聲和音樂，勾勒出在水底中唯美、神祕中帶有驚悚的海底部落故事。

蔡博丞出身高雄，2014年率領團隊以《浮花》入圍國際舞蹈界知名的「漢諾威國際編舞大賽」，成為國際舞蹈界矚目的新銳團隊，之後每年來自歐洲等國際邀演不斷，是台灣目前最具國際代表性的舞蹈團隊之一。衛武營繼2018年《眾人的派對》衛武營開幕式、2020年台灣舞蹈平台《浮花》後，再度邀請丞舞製作團隊，以新作和眾人一同慶祝場館五週年。演出將於10月21日、22日在高雄衛武營戲劇院登場。