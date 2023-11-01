據大陸官方微博「平度發布」消息，11月1日晚，山東省青島市轄平度市聯合調查組，針對青島啤酒三廠發生有人在原料倉便溺相關事件，發布情況通報，經查，係外包貨運崔姓捆工，與物流貨車司機因移車齟齬，趁清理車廂麥芽時，挾怨向原料倉小便，遭對方行車記錄器錄下，公諸於世，已將崔某裁以行政拘留。

通報指出，青島啤酒三廠相關輿情發生後，平度市立即成立由公安、市場監管等部門組成的聯合調查組，依法依規、實事求是開展調查處置。現將有關情況通報如下：

經查，2023年10月19日7時許，外省某麥芽廠委託物流公司貨車司機蔡某（男）駕駛載有33.96噸麥芽的貨車到達青島啤酒三廠，稱重後等待卸貨。

12時20分許，青島智和商貿有限公司（係青島啤酒三廠外包業務公司）裝卸工人崔某（男）等3人卸載該貨車所載麥芽，按操作流程，將貨車車廂底部卸貨口打開，麥芽自動流入卸貨口外的傳送帶，由傳送帶運輸至原料倉。

12時40分許，在卸貨過程中，崔某與蔡某因挪車問題發生口角。

13時04分，車廂內剩餘少量麥芽，需進行人工清理，崔某攀入貨車作業時，在車廂內小便。

蔡某通過行車記錄器後攝影機，發現崔某行為，用手機翻拍視訊後上傳至個人抖音帳號。

經公安機關調查，崔某具有故意損毀財物的違法行為。10月22日，平度市公安局依據中國大陸《治安管理處罰法》，對其予以行政拘留。

聯合調查組第一時間將涉及的麥芽全部封存，監督企業進行無害化處理，確保不進入食品生產加工環節。

聯合調查組已依法責成企業嚴格落實企業主體責任，全面開展風險排查，及時消除風險隱患，並對相關責任人依規依紀進行嚴肅處理。